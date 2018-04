Settimo Torinese, vasto incendio in una ditta: distrutti un camion e centinaia di bancali in legno [IL VIDEO]

Nella notte è scoppiato un vasto incendio nella zona industriale di Settimo Torinese. Le fiamme si sono sviluppate in una ditta che si occupa del recupero di bancali in legno.

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando da ore senza sosta: distrutti centinaia di bancali e anche un camion, ma i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza i capannoni dello stabilimento.

Ancora ignote le cause dell’incendio, al momento non si esclude nessuna ipotesi.

#SettimoTorinese (TO) #28apr 12:00, dalla notte scorsa i #vigilidelfuoco sono al lavoro per portare a termine le operazioni di spegnimento di un #incendio che ha interessato il capannone di una ditta produttrice di pedane in legno: in atto lo smassamento del materiale combusto pic.twitter.com/nyUUkLkweg

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 aprile 2018