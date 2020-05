Sexy shop esclusi dagli aiuti del Riparti Piemonte, polemiche sulla maggioranza in Regione

La Lega nega il bonus da 1.500 euro ai titolari di negozi al dettaglio di articoli per adulti. L'opposizione: "Pagano le tasse come chi vende sughero e santini"

Aiuti per tutti, tranne che per i titolari di sexy shop. Polemiche roventi e bufera sui social per la decisione della maggioranza di centrodestra in Regione di escludere i negozi specializzati nella vendita di articoli e materiale erotico dal bonus da 1.500 euro destinato ai piccoli commercianti e previsto nel Riparti Piemonte.

La maggioranza, infatti, ha approvato un sub-emendamento presentato dal capogruppo della Lega Alberto Preioni che proponeva di eliminare il commercio al dettaglio di articoli per adulti dalle categorie beneficiarie del contributo: in totale 33 esercizi, per un risparmio per le casse regionali di circa 50mila euro.

L’esclusione dei sexy shop è arrivata dopo che molte categorie di piccoli commercianti avevano chiesto e ottenuto, in seguito a vibranti proteste, di essere reinserite tra quelle beneficiarie degli aiuti. La maggioranza, però, ha poi stralciato la posizione dei negozi di articoli per adulti, scatenando la rabbia dell’opposizione, dei titolari dei sexy shop e di molti cittadini.

“Quei pochi negozi pagano le tasse in Piemonte come chi vende toma, sugheri o santini”, sottolinea il capogruppo Luv Marco Grimaldi – Ci tengo a ribadire che se restassero aperti, Preioni non sarebbe costretto ad andarci e noi avremmo dato una mano a qualcuno”.