Sfasciacarrozze lungo lo Stura: «Demoliti alcuni orti abusivi»

Un primo intervento contro le nuove baraccopoli di lungo Stura Lazio sarebbe stato portato a termine nei mesi scorsi grazie a un intervento della municipale, dopo le denunce – tra le altre – dell’associazione commercianti La Barca. Lo ha spiegato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Civico, Alberto Unia, in risposta all’interpellanza del consigliere di Lista Civica per Torino, Francesco Tresso. «Già a inizio 2020 – ha spiegato Unia -, la municipale aveva segnalato, dopo alcuni sopralluoghi, la presenza di manufatti edilizi abusivi. Contestualmente, sono state sottoposte ad indagini quattro persone sorprese in flagranza del reato di invasione arbitraria di terreni pubblici».

Secondo il Comune, alcune delle baracche nascoste nella boscaglia, vicino al fiume, sarebbero state demolite.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++