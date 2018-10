Sfida in moto a due passi dal mare. I centauri ripresi in questo video si affrontano in una folle corsa sulla sabbia, sfiorando la battigia a tutta velocità. Le ruote solcano l’acqua come motoscafi ma poi un’onda un po’ più corposa, arriva ad intralciare la loro corsa e per uno dei due motociclisti la caduta, o per meglio dire il tuffo in acqua, è inevitabile.