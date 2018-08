Sfida tra cani degenera in lite tra padroni: un arresto per accoltellamento

I militari hanno fermato un 34enne in via Baltea per aver ferito alla milza il proprietario di un altro animale

Un uomo di 34 anni, Raffaele Angino, residente a Torino, è stato arrestato in mattinata dai carabinieri del locale nucleo radiomobile con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe accoltellato un 40enne in strada, in via Baltea, al termine di un litigio.

Alla base dell’alterco, una zuffa tra i rispettivi cani, che si sono incrociati per strada e hanno cominciato a puntarsi. Poi i protagonisti del combattimento sono diventati i due padroni.

L’uomo arrestato ha colpito la vittima all’emitorace sinistro, provocandogli una lacerazione della milza. La moglie del malcapitato ha chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto. L’aggressore è stato arrestato, l’uomo ferito invece è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco dove è stato operato. Al momento è ricoverato nella stessa struttura in gravi condizioni e in prognosi riservata.