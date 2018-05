Sfida tra Meghan e Kitty per la più bella

Pochi dubbi, anche a mente fredda: le donne sono state protagoniste assolute nel sabato del Royal Wedding che ha fatto anche lievitare gli ascolti dello speciale “Verissimo” su Canale 5. Certamente Meghan Markle che se già piaceva a molti prima del suo sì, adesso è universalmente riconosciuta come idolo dal popolo del web, ma anche la regina Elisabetta II presentatasi in giallo acido a dispetto dell’età. Ma come per le nozze tra William e Kate è spuntata una protagonista a sorpresa, Kitty Spencer.

Ventisette anni, figlia del fratello della principessa Diana, Charles, e della modella britannica Victoria Aitken, Kitty è ben conosciuta sulle passerelle di mezzo mondo e ha sfilato per marchi come Dolce & Gabbana. Ha scelto proprio un abito floreale verde dei due stilisti italiani per presentarsi in chieda a Windsor riuscendo quasi a rubare la scena alla sposa. Una laurea in economia, bellezza da Barbie ma con la testa, una raffinatezza presa indubbiamente dalla zia, vanta già quasi 250mila followers su Instagram e soprattutto risulta single. Ecco perché siamo certi che nelle prossime ore i suoi fan cresceranno a dismisura.

Di sicuro Kitty ha fatto passare in secondo piano anche Kate Middleton, incorsa in quella che molti esperti di glamour hanno giudicato una caduta di stile. Mentre molte hanno sfoggiato abiti nuovi, come l’impeccabile Amal Alamuddin al fianco di George Clooney, lei invece si è presentata alle nozze della cognata con lo stesso vestito firmato Alexander McQueen già indossato in altre due occasioni ufficiali, a cominciare dal battesimo della piccola Charlotte nel 2015.

Molto chiaro il suo vestito, nerissimo come il suo umore quello di Victoria Beckham, apparsa ancora più triste delle due ex fidanzate del principe, Cressida Bonas e Chelsy Davy, che a fatica sorridevano. Accanto a David Beckham, perfetto nel suo abito lungo, l’ex cantante è apparsa triste e svogliata. Sarà forse vero, come ha svelato a Domenica Live l’esperto di gossip Giovanni Ciacci che il marito continua a riempirla di corna e non perde occasione di farlo anche quando va all’estero, come ben sanno quelli che lo hanno conosciuto in Spagna?

Ultima delle grandi donne al matrimonio, certamente la piccola Charlotte, molto più simpatica di mamma Kate. Tra i paggetti della sposa è stata la più vivace e spontanea, con quella linguetta mostrata ai fotografi e quel saluto civettuolo alla folla prima di entrare in chiesa mentre suo fratello George, che ama poco il pubblico, cercava solo un posto nel quale nascondersi. Impagabile.