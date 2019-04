«Sfide a briscola e tressette. Siamo un argine al degrado»

Più che una semplice bocciofila, il “Boschetto” di corso Appio Claudio 176 è una vera e propria “roccaforte sociale” per il quartiere e per i tanti anziani che, ormai da 13 anni a questa parte, si incontrano quotidianamente per giocare a carte e respirare aria pulita. Sì, perché la bocciofila si trova proprio all’interno del parco della Pellerina, in una zona non certo facile della città. Vicino al cantiere abbandonato della piscina, a due passi dalle lucciole, il “Boschetto” rappresenta un argine al degrado, ma anche uno spazio capace di offrire un servizio insostituibile ai cittadini.

Nello specifico, ai 48 soci attualmente presenti che ogni giorno si fidano in tornei di scopa, tressette, briscola e scala 40. «Si vive l’atmosfera del paesino dentro la città» spiega il presidente del circolo Riccardo Possetto, 79 anni splendidamente portati. «Trovarsi insieme nel verde, alla nostra età, ci fa stare bene» aggiunge il pensionato che ben ricorda quando nel 2006 lì c’erano solo i campi da bocce. «Poi grazie alla Circoscrizione 4 si sono realizzate la casetta, la recinzione e gli arredi». Riccardo, nato e cresciuto in corso Lecce, non può però fare a meno di rivivere con un po’ di nostalgia i fasti del passato: «Quando abbiamo aperto eravamo 250 soci, poi molti nostri amici purtroppo non ci sono più e oggi a bocce giochiamo raramente. In un certo senso – aggiunge – si è creata un’atmosfera più intima, è vero, ma sarebbe bello riuscire a coinvolgere anche le nuove generazioni per riportare in auge questo sport».

Tra una partita di carte e l’altra, i residenti del quartiere si prendono cura delle piante ed effettuano costantemente i piccoli lavoretti necessari al mantenimento della bocciofila. «Ora bisogna ripristinare le panchine – spiega il presidente -, ma siamo sicuri che la Circoscrizione di darà una mano anche questa volta».