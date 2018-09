Sfide in famiglia con Sports Party!

Sports Party, nuovo gioco sportivo per tutta la famiglia, sarà disponibile dal 30 ottobre su Nintendo Switch.

In Sports Party fino a 4 giocatori possono sfidarsi in locale in competizioni di Basket, Frisbee, Golf, Jet Ski, Beach tennis e Skateboard. Indipendentemente dallo sport scelto, i giocatori verranno accolti dalla bellezza di un’isola paradisiaca!

Sports Party è divertimento senza fine per tutta la famiglia e offre la possibilità di fare un po’ di esercizio tramite l’intuitivo e naturale sistema di controllo. Le sfide per i giocatori comprendono: essere i più veloci nel colpire bersagli col Frisbee, battere i propri amici a Golf su nove buche differenti, vincere gare di Jet Ski e molto altro ancora. Inoltre i giocatori potranno personalizzare il proprio avatar per mostrare il loro lato sportivo, scegliendo colore della pelle, barba, capelli, vestito, scarpe e accessori. Ce n’è per tutti i gusti! Sarà possibile sbloccare nuovi oggetti proseguendo nel gioco.

Sfruttando totalmente la tecnologia di Nintendo Switch, fino a 4 giocatori potranno giocare a casa sulla TV, divertirsi con un amico in modalità Tabletop o usare la modalità portatile.