Sfila il portafoglio dalla borsa della signora: il gesto ripreso dalle videocamere

Una scena comunissima al supermercato: un uomo e una donna sono al banco della frutta, intenti a selezionare i prodotti da acquistare e da portare a casa. Tutto nella norma, se non fosse per qualche movimento sospetto dell’uomo sulla destra. La donna, distratta, non si accorge che il borseggiatore è entrato in azione: in pochi secondi il farabutto sfila il portafoglio dalla borsa della signora, lo mette nel carrello e scappa via, senza destare sospetti. Per fortuna, le videocamere di sicurezza riprendono tutto.