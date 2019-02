Sfondano il muro e svaligiano l’agenzia di scommesse: razziati migliaia di euro

Ladri in azione a Carmagnola: svaligiata l’agenzia di scommesse Sisal Matchpoint in via Torino. E’ successo nella notte tra sabato e domenica scorsi. I “razziatori”, secondo quanto accertato dagli investigatori, hanno demolito parte di un muro perimetrale dell’agenzia entrando nei locali da uno dei garage confinanti.

COLPO DA MIGLIAIA DI EURO

Una volta all’interno della sala hanno svuotato le slot machine e le casse, mettendo a segno un colpo stimato in diverse migliaia di euro.

PROFESSIONISTI DEL CRIMINE

I carabinieri del locale comando stazione, chiamati ad indagare sul furto, stanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. A quanto pare il gruppo di rapinatori era composto da quattro persone. Con ogni probabilità si tratta di professionisti del crimine.