Sfondata quota mille ricoveri per il virus. A Torino 6mila contagi in più in un mese

Il virus sembra accelerare e non risparmia il Piemonte. In appena un giorno, 1.396 positivi e 155 ricoverati in più, per un numero complessivo di 1.099 letti occupati negli ospedali da pazienti contagiati dal Covid, tra terapie intensive, subintensive e reparti. Sei decessi, solo negli ultimi giorni di cui uno comunicato ieri. L’ultimo bollettino, quello di martedì sera, non risparmia la conferma di un progressivo estendersi dell’infezione, a fronte di 13.008 tamponi condotti nelle ventiquattro ore precedenti di cui il 56% di quelli positivi ha confermato l’asintomaticità del paziente. Il riscontro è avvenuto per 74 casi nelle Rsa, 190 arrivano dalle scuole, 1.132 tra la popolazione e 5 quelli importati dall’estero. Anche i ricoveri registrano una forte crescita. Nei reparti ordinari e nella subintensiva nell’ultimo sono passati da 140 a 1.037, quelli in intensiva da 6 a 62. I ricoveri complessivi passano da 146 a 1.099.

