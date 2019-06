Sfrattati e con quattro bambini: «Non vogliamo finire in strada»

Ilenia Soleti si è incatenata in municipio per chiedere una casa per la sua famiglia

Lunedì si è incatenata nell’androne del Comune cercando di far valere il suo diritto alla casa. Sulla sua testa, e su quella della sua famiglia, pende uno sfratto esecutivo: il 21 di giugno dovrà uscire dall’abitazione di via Quarto dove vive insieme ai suoi quattro figli minorenni e al marito. Dopo di che, non sa cosa potrebbe succedere.

La storia di Ilenia Soleti, 42 anni, è simile a tante persone che hanno perso il lavoro ma non la dignità: «Tutto è iniziato quando due anni fa io e la mia famiglia ci siamo trasferiti in Puglia, dove era stato promesso al mio compagno un posto di lavoro, ma tutte le promesse fatte si sono rivelate una bufala – racconta -. Abbiamo resistito due anni e poi siamo tornati a Nichelino, dove abbiamo sempre vissuto».

Qui, Ilenia ha sperato di potersi rifare una vita: «Mio marito aveva trovato lavoro a San Remo. Avrebbe viaggiato nel week end e io sarei rimasta a Nichelino con i bambini per non sopportare altri spostamenti. Inoltre i ragazzi andavano a scuola». Ma anche questa seconda opportunità si è rivelata fallimentare. «Abbiamo smesso di pagare l’affitto, ci hanno piombato il contatore del gas e tolto la corrente. Solo con l’aiuto di alcuni famigliari siamo riusciti a pagare le bollette – prosegue Ilenia -. Ci siamo rivolti al Comune che ci ha pagato l’affitto per 10 mesi ma ora siamo punto a capo. Senza lavoro, nessun locatario è disposto a darci una casa senza garanzie anche se il Comune si è offerto di pagare parte dell’affitto. Chiedo solo di avere una casa popolare che sia consona per i miei figli».

Ilenia non ha diritto a una casa dell’Atc perché non ha ancora maturato i tre anni di residenza in Piemonte e non gode di assegni di sostegno per i suoi bambini. A marzo ha fatto la domanda per il Rei (reddito di inclusione) e questo la esclude da altri contributi. Il sindaco Giampiero Tolardo ha preso in mano la sua pratica ottenendo una proroga di 10 giorni sullo sfratto. Ma il rischio di finire in un dormitorio dopo il 21 giugno è alto.