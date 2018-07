Sfrattato a maggio, pensionato vive per strada

Due mesi dopo lo sfratto proseguono i mal di pancia di Paolo, l’anziano 70enne che ha perso il suo appartamento di via Lombardore 11 e che ora si trova a vivere per la strada. Chiamando casa un bar o una panchina. Paolo, ex macellaio, bazzica in Barriera di Milano, appoggiandosi a una stampella. E convivendo con una trombosi a una gamba e un vecchio incidente stradale di cui porta ancora i segni. «Prima ho perso mia moglie, è andata via e mi ha lasciato solo – racconta l’uomo, visibilmente triste – poi è toccato alla casa, non avevo più un soldo e così mi sono ritrovato per la strada».

La situazione rischia di peggiorare in autunno. Con i primi freddi. Per questo Paolo cerca aiuto in giro per il quartiere. Qualcuno ha già provato ad “adottarlo”. In strada c’è chi gli offre un caffè o chi una pacca sulle spalle. E lui utilizza i soldi della pensione per mangiare. «All’una – racconta Paolo – entro nel bar, mi siedo e mi appoggio al muro. Cerco di dormire qualche ora. Poi alle 8 mi alzo e me ne vado. I gestori sono molto gentili con me e io cerco di non disturbare».

Ma Paolo dorme anche nelle panchine dei giardini. Lo si può trovare in corso Novara o al parco Stura su via Ivrea. Ma come Paolo ci sono anche altre persone costrette a fare la sua stessa vita. «Ho incontrato un altro uomo che, come me, dorme in un bar». L’uomo, avevano spiegato dal Comune di Torino, è seguito dai servizi sociali. E ha presentato domanda per emergenza abitativa, partecipando al bando per la casa popolare. «La soluzione – continuano – è che lui si faccia aiutare dai servizi sociali». Chi volesse aiutare Paolo a trovare un tetto può chiamare ogni giorno l’uomo al numero di telefono 329.3621067.