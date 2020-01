Sfratti raddoppiati e affitti non pagati: emergenza povertà

CHIERI Allarme in municipio per la situazione abitativa

Altro che ricca città di collina: Chieri è in emergenza abitativa. Basta guardare un dato: nel 2019 ci sono stati 138 sfratti, più del doppio dei 65 del 2018.

«È preoccupante e frustrante – ammette l’assessore alle Politiche sociali, Loredana Virelli -. Purtroppo è aumentata la povertà generale. In questi anni hanno chiuso tante aziende del Chierese, sia piccole che grandi. La crisi ha messo in ginocchio molte persone, che non riescono a pagare l’affitto o le spese. Ho assistito direttamente allo sfratto di una famiglia che era benestante e ora ha perso tutto: non riesco a togliermi dalla testa l’immagine di un ragazzino che raccoglie i palloni dal garage e li butta via».

Quello degli sfratti non è l’unico numero preoccupante: «Il Comune dovrà versare 196mila euro all’Atc: sono affitti di case popolari non pagati nel periodo fra il 2014 e il 2017. Una parte della morosità è coperta con il Fondo sociale della Regione, che ha comunicato solo adesso quanto metterà. E, di conseguenza, quanto dobbiamo aggiungere noi».

Molti casi difficili riguardano persone sole. Oppure famiglie che si separano e si disgregano: «Ci sono tante situazioni diverse: penso alle persone che non sono autonome però rifiutano l’aiuto dei servizi sociali, come alcuni dei senzatetto che passano le notti in ospedale. In quei casi servono progetti specifici e soluzioni temporanee in accordo con Asl e Consorzio socioassistenziale. Poi abbiamo uomini che finiscono in mezzo alla strada dopo aver perso il lavoro. O donne che non l’hanno mai avuto e, senza marito, si ritrovano con i figli a carico. Sono le situazioni che vogliamo aiutare con i nuovi alloggi di via Albussano e via della Pace».

In tutto ci sono quattro appartamenti a disposizione che si aggiungono a casa di pronta accoglienza e residence. Ma nei quartieri popolari ci sono degli appartamenti sfitti che non vengono utilizzati: «Sono spesso inadatti o danneggiati. E Atc, con una morosità così elevata, fa fatica a sistemarli. Oggi abbiamo 12 alloggi in questa situazione: stiamo cercando il modo di metterne a posto 5 in tempi brevi. Ma bisogna studiare un modo, visto che il Comune non può ristrutturare una proprietà altrui: bisognerà dare un contributo a qualche associazione».

Servirebbe un intervento a monte: «Non possiamo farlo noi come Comune. Ci vuole un’inversione di rotta a livello nazionale, in modo da garantire un accesso al lavoro più semplice. Altrimenti non ne usciamo».