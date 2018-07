Sfratto per mamma e figlio. «Vorrei riavere la mia casa»

A 25 anni si è trovata a convivere con la nonna in un appartamento popolare di corso Grosseto. Con lei anche il figlio, quattro anni appena. In fuga da un passato difficile, con il dramma dei maltrattamenti alle spalle. Entrambi, infatti, sarebbero vittime di abusi e violenze da parte del padre del piccolo. Ma anche la loro convivenza con la nonna si è rivelata, improvvisamente, complicata. Neanche il tempo di avviare le pratiche per l’ospitalità che la ragazza si è trovata ad essere considerata un’abusiva. «Purtroppo – racconta il papà – la nonna è mancata mentre stavamo completando la pratica (che in realtà avevamo consegnato seppur incompleta). E Atc non ha voluto sentire ragioni».

Laura, la chiameremo così, è diventata “irregolare” per l’Agenzia. «A seguito di accertamenti sul caso, l’Atc informa che la signora non risulta aver mai vissuto in quell’appartamento per il quale non è stata mai neppure presentata una domanda di subentro alla locazione». L’appartamento, secondo Atc, era regolarmente assegnato alla nonna della 25enne. «Mentre la ragazza non ha mai avuto la residenza presso l’alloggio». A seguito della morte dell’assegnataria, Atc ha richiesto un accertamento ai vigili: al momento della verifica l’appartamento non è risultato occupato. «Non vi sono i requisiti previsti dalla legge regionale per chiedere un subentro del contratto» concludono da corso Dante. Ma per il papà si tratta di uno «sfratto forzato». «Abbiamo ancora le chiavi – continua l’uomo – e vorremmo che Atc riconoscesse a mia figlia il diritto di tornare a vivere in corso Grosseto». La signora «se si trova in una situazione di difficoltà, può rivolgersi ai servizi sociali o all’Ufficio Casa del Comune e verificare se ha i requisiti per presentare domanda di casa popolare. Per la legge la sua è una posizione di occupante senza titolo amministrativo». Per le vicende legate a maltrattamenti e casa popolare la famiglia ha contattato due avvocati nel campo civile e penale.