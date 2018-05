Sfratto sospeso alla casa di cura dopo la lettera a Papa Francesco

Per il momento la vicenda si è chiusa con una tregua armata tra le parti, ma il futuro della casa di riposo per persone non autosufficienti Madonna delle Grazie di Cintano si deciderà l’11 maggio prossimo, durante un incontro presso la sede della Uil di Ivrea.

Intanto ieri pomeriggio a bussare alla porta della casa di riposo sono arrivati l’ufficiale giudiziario e il legale della Curia per notificare l’ingiunzione di sfratto, che per il momento non è stato eseguito.

«Una situazione grottesca, che nostro malgrado abbiamo ereditato come cooperativa Pontis che paga regolarmente il canone di affitto – precisa la direttrice, Elisabetta Romano -. Piuttosto siamo vittime di un’operazione che ha fatto sì che una dozzina di ospiti abbiano preferito andare altrove, per paura dello sfratto con un notevole danno economico per noi».

Una situazione ingarbugliata, con la curia, proprietaria dello stabile, che vanta crediti per oltre 170mila euro, cifra che conferma il vecchio gestore Franco Esposito. «Certo non rinneghiamo il debito e la motivazione sta nel fatto che in questi anni abbiamo dovuto provvedere a lavori di ristrutturazione per oltre un milione di euro che però non ci sono riconosciuti. Lavori per i quali siamo stati obbligati per il corretto funzionamento della struttura».

Da contratto, la manutenzione straordinaria era a carico del gestore. «Certo, abbiamo accettato per estrema necessità, compreso il riscaldamento della chiesa».

Ora nella prossima riunione sa- ranno prodotte delle nuove garanzie per il debito, che la curia