Sotto sfratto con i suoi 3 figli. «Aiuto, non so dove andare»

Venti giorni. È l’ultima proroga concessa alla signora Giuseppina, residente con tre figli minorenni in un alloggio di via Onorato Vigliani 201, a Mirafiori Sud. La donna, dal 2017, è morosa: non paga più l’affitto e sul suo tavolo gli avvisi di sfratto si sono moltiplicati. Per questo motivo ieri mattina avrebbe dovuto avvenire l’esecuzione dello sfratto, poi rinviato all’ultimo minuto. La donna, 41 anni, abita al quinto piano del palazzo con i suoi bambini di 12, 10 e 6 anni. Per anni ha fatto la barista, ma dal 2016 ha perso il lavoro e l’ultimo impiego che è riuscita a rimediare è stato presso l’ospedale Molinette, come addetta alle pulizie.

Due mesi durante il periodo estivo, poi nuovamente a casa. «Se mi sfrattano, non saprei dove andare. Ho tre minori a carico, di cui uno affetto da una patologia molto rara. Prende medicine ogni giorno e a breve avrà una visita importante». Ma i soldi che Giuseppina deve alla proprietaria sono tanti. Circa 15mila euro. La domanda per l’emergenza abitativa l’ha presentata per ben due volte, entrambe respinte. Mentre lo sfratto, previsto già nel mese di giugno, è stato rinviato prima a luglio e poi a ieri, quando alla sua porta si sono presentati l’ufficiale giudiziario, la proprietaria e l’avvocato. Poi è arrivata la polizia, anche se gli animi non si sono mai scaldati. «Siamo venuti incontro alla signora in ogni modo possibile – spiega la proprietaria – ma ora non possiamo più andare avanti così. Ci siamo addossati gran parte dei pagamenti relativi agli ultimi due anni, mio marito ha persino chiesto soldi al padre e io mi sono fatta anticipare il Tfr per sostenere le spese. E in tutto questo tempo, abbiamo anche perso dei potenziali affittuari». Alla fine, dopo numerosi colloqui, verso l’ora di pranzo è stata presa la decisione di concedere un’ulteriore proroga a Giuseppina. Che però, con ogni probabilità, rischia seriamente di essere l’ultima.