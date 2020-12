Sfreccia nella notte in corso Giulio Cesare a bordo di moto rubata: 22enne fermato per ricettazione

Il giovane, con diversi precedenti, è stato sanzionato per guida senza patente e per mancata osservanza delle disposizioni anti Covid

Lo scorso martedì notte un cittadino marocchino è stato visto in corso Giulio Cesare da una pattuglia della Squadra Volante andare a forte velocità su uno scooter, in direzione di piazza della Repubblica.

Gli agenti, anche in considerazione dell’orario, l’una e mezza di notte, hanno deciso di controllarlo, ma il giovane, alla vista della pattuglia, anzicchè arrestare la marcia del mezzo, ha dato inizio a una fuga con inseguimento, conclusasi in via San Francesco d’Assisi.

Accertamenti condotti dagli operatori hanno fatto emergere come lo scooter fosse di provenienza furtiva, con denuncia sporta dal proprietario 48 ore prima. Il 22enne, irregolare sul territorio nazionale, con numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato fermato per ricettazione e sanzionato per guida senza patente e per mancata osservanza delle disposizioni volte al contenimento della pandemia da Covid-19.