Sfrecciano a tutta velocità alla guida del carro attrezzi: fermati e multati. Patente ritirata

Sfrecciavano a tutta velocità in lungo Dora a Torino, alla guida di due carri attrezzi. Erano diretti in corso Regina Margherita dove, pochi minuti prima, si era verificato un incidente stradale. La loro “motivazione”, tuttavia, non è valsa ad evitargli la multa (salatissima) e neanche a scongiurare il ritiro della patente. I due autisti sono stati infatti fermati da una pattuglia in borghese del reparto Sicurezza Stradale Integrata della polizia municipale di Torino che ha comminato loro sanzioni per circa 600 euro a testa.

SEQUESTRATE 6 SLOT MACHINE

Nel corso di un’altra operazione, scattata questa mattinata in un esercizio pubblico di via Sansovino, gli agenti della municipale torinese della Sezione 5 Madonna di Campagna/Lucento/Vallette hanno trovato e sequestrato 6 slot machine. Gli apparecchi, infatti, secondo quanto accertato dai “caschi bianchi”, stati installati all’interno del negozio in violazione della normativa regionale che prevede il divieto di installazione a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (scuole chiese o istituti di credito).

MULTA DA 12MILA EURO PER IL GESTORE

Al gestore dell’esercizio commerciale, un uomo di nazionalità italiana, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 12mila euro: duemila euro per ognuna delle slot machine scovate dai vigili.