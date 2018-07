Sfrecciano nella corsia riservata “bruciando” diversi semafori rossi: beccati due carri attrezzi

E' successo in via Micca a Torino

Sfrecciano nella corsia riservata ai mezzi pubblici di via Micca in direzione piazza Solferino, “bruciando” diversi semafori rossi. Ma non fanno i conti con gli agenti della pattuglia del reparto sicurezza stradale integrata della polizia municipale Torino, in quel momento impegnati, a bordo di un veicolo civile, in un un controllo. L’orologio segnava le 23,30 di ieri sera, domenica 1 luglio, quando i “caschi bianchi” hanno intercettato due carri attrezzi che, partiti sgommando da piazza Castello, percorrevano a tutta velocità la corsia riservata senza rispettare i semafori.

UNO DEI DUE CONDUCENTI FINISCE NEI GUAI

Uno dei due conducenti è stato raggiunto e gli sono state contestate le violazioni, con una decurtazione di 12 punti sulla patente di guida, oltre ad una forte sanzione pecuniaria, inasprita per l’orario notturno. A breve il guidatore riceverà dalla Motorizzazione la notifica per la revisione della patente in quanto, al momento del controllo, risultavano accreditati sulla sua “carta di guida” solo 6 punti, a causa delle ripetute infrazioni commesse.

RITIRATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Anche la carta di circolazione del veicolo è stata ritirata poiché, per incrementare le prestazioni del mezzo, erano stati montati pneumatici con un diametro maggiorato: il veicolo non potrà circolare fino a quando non sarà sottoposto a una revisione straordinario presso la struttura del Ministero dei Trasporti.

PRESA LA TARGA DELL’ALTRO VEICOLO

I vigili non sono riusciti a fermare l’altro veicolo, ma è stato comunque rilevato correttamente il numero di targa: la violazioni saranno notificate a stretto giro di posta.