Sfregiata la targa dell’operaio morto nel rogo della Thyssen

È stata coperta di insulti e oscenità la targa posta ai campetti di via Ponderano in onore di Giuseppe De Masi, uno dei sette operai scomparsi nel dicembre del 2007 nel rogo Thyssenkrupp. Il fatto ha suscitato le proteste dei residenti del quartiere Madonna di Campagna, dove De Masi è cresciuto, e in particolare dal suo ex collega, il deputato Antonio Boccuzzi, unico superstite alla tragedia avvenuta nello stabilimento di corso Regina nel 2007.

«Siete stati fortunati perché non siete stati beccati sul fatto dal sottoscritto altrimenti avreste percorso l’intera circoscrizione a calci nel sedere. Se qualcuno avesse visto qualcosa può contattarmi in privato perché vengano presi provvedimenti nei confronti di questi piccoli idioti che pensano tutto sia legittimo» scrive Boccuzzi su Facebook.

«Il fatto non deve restare impunito perché infrange la memoria di un tragico giorno per la città di Torino» sentenzia Salvatore Lo Coco, il segretario nazionale dell’associazione “Libertà di Parola per il cittadino” che ha segnalato l’accaduto. Dura anche la replica del presidente della circoscrizione Cinque, Marco Novello che aveva fatto installare la targa nel 2010. A tre anni dalla tragedia. «È un atto inqualificabile che non ammette scuse» afferma Novello che ha già contattato l’ufficio tecnico: «lunedì procederemo con la rimozione delle scritte».

Le frasi, ricordiamolo, non riguardano né l’operaio né la vicenda della strage in fabbrica. «Ma rimane un fatto vergognoso, anche se le frasi fanno pensare a una bravata e non a un attacco a De Masi – commenta Donato Villani, presidente dell’associazione di quartiere “I ragazzi del campetto” che, una volta all’anno, organizza un torneo in ricordo del giovane operaio – .Speriamo che i vandali tornino a pulire. Altrimenti presenteremo una denuncia».