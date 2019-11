Sfregio alla memoria dei caduti. Strappati i crisantemi dalla lapide

Hanno strappato i crisantemi e li hanno lasciati lì davanti al monumento dei caduti di Pancalieri, proprio la sera prima della commemorazione del IV Novembre. Un gesto che non ha mancato di suscitare l’indignazione di molti residenti del paese: c’è chi lo definisce «squallido», chi «vergognoso», chi «gravissimo», perché oltraggia persone che sono morte in guerra per difendere la patria.

«Il Comune aveva comprato dei crisantemi per la commemorazione di sabato pomeriggio – racconta il sindaco Luca Pochettino -. Abbiamo chiesto alla fioraia di portarli venerdì sera, perché siamo un paese piccolo e tranquillo, mai avremmo pensato a quello che sarebbe successo».

Nella notte, ignoti vandali li hanno strappati e lasciati lì, di fronte al monumento, che si trova all’angolo del municipio, sul suo lato destro. Non hanno rubato o portato via nulla, un semplice gesto di disprezzo, che non si è curato del valore simbolico che ha quel luogo. L’episodio ha scosso la comunità e l’Amministrazione comunale cittadina: «Sono molto arrabbiato e andrò a fare denuncia dai carabinieri, perché sono persone cadute per tutti noi» assicura con determinazione Pochettino.

Per la cerimonia, che ha coinvolto le istituzioni, le associazioni locali e i bambini delle scuole sono stati rimediati due mazzi di fiori e si è onorata comunque la memoria dei residenti caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale, i cui nomi sono riportati sulla lapide.

Ora diversi abitanti di Pancalieri si chiedono di individuare i colpevoli e dare a loro una pena esemplare e c’è chi scommette che possano essere dei ragazzini, che hanno bisogno di fare «sei mesi di lavori socialmente utili. Così la smettono di rovinare le cose».