Sfuma il progetto area cani al parco Peccei

Niente area cani al parco Aurelio Peccei di via Valprato e via Cigna. Sebbene previsto anni fa nel primo progetto di trasformazione dell’area verde di Barriera di Milano, ad oggi lo spazio per i cani non si farà. Principalmente per questioni economiche. «Al momento non ci sono risorse disponibili», ha affermato in consiglio comunale l’assessore all’Ambiente, Alberto Unia. Un parco, il Peccei, dove purtroppo nella zona che si trova alla destra della tettoia parecchi padroni portano da tempo i loro cani a fare i bisogni e proprio per questo era stata sollevata la richiesta di creare uno spazio ad hoc per i nostri amici a quattro zampe.

