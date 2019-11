Sgarbi all’attacco di Villa Genero: «Il nostro patrimonio è in pezzi»

Anche i monumenti di Torino finiscono nel mirino di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte e personaggio televisivo, in uno dei suoi post su Facebook ha infatti attaccato le condizioni del parco di Villa Genero, sulla collina in strada Comunale Santa Margherita. In particolare, Sgarbi si è concentrato sul pessimo stato in cui versa il fortino. «Guardate come è stato ridotto il settecentesco fortino di Villa Genero, all’interno di uno dei più bei parchi di Torino – scrive Sgarbi sulla sua pagina social -. Si può tenere il nostro patrimonio architettonico in queste condizioni?».

Il post di Sgarbi, che a margine reca l’hashtag #italiasfregiata, è stato subito commentato e condiviso da centinaia di utenti della rete, i quali hanno espresso tutto il loro disappunto per l’ennesimo scempio commesso ai danni della nostra memoria storica. Nello specifico, il fortino di Villa Genero è una costruzione a un solo piano con salette a veranda, che caratterizza la sommità del parco della villa. Oggi, però, chi si reca a visitarlo trova solo accessi murati, finestre e porte in avanzato stato di degrado, arbusti che crescono all’interno della struttura e varie scritte opera di vandali. Per evitare guai, sui muri sono stati piazzati cartelli con sopra scritto il seguente avviso: “attenzione, divieto di accesso, pericolo crolli”. E pensare che nel novembre 2013 gli uffici del Comune avevano redatto un progetto definitivo, con tanto di documentazione fotografica, per i lavori di manutenzione, messa in sicurezza – o nel caso demolizione – di molti edifici degradati in città. E tra questi c’era anche il malandato fortino di Villa Genero, che però ad oggi versa ancora in pessime condizioni. Come del resto il parco stesso, che negli anni ha ricevuto in più occasioni le visite dei malintenzionati. Teste di leoni e caproni brutalmente mozzate, giacigli di fortuna costruiti per i disperati di turno. In generale, un po’ tutta l’area verde che si estende lungo Strada Comunale Santa Margherita, per una superficie complessiva di 43.600 metri quadrati, se la passa piuttosto male. E chissà se ora l’appello social di Sgarbi verrà accolto dalle istituzioni.