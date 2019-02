Sgombero Asilo occupato, 250 anarchici in marcia verso via Alessandria: ancora scontri, due fermi [LE FOTO]

Nel primo pomeriggio si sono registrate nuove tensioni in via Alessandria, a Torino, dove, da questa mattina, le forze dell’ordine stanno provvedendo a sgomberare l’Asilo occupato.

Nel pomeriggio diversi anarchici, giunti sul posto per sostenere i compagni mandati via, hanno fronteggiato polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Fermata un’antagonista, che prima ha insultato gli agenti e poi ha lanciato contro di loro un bastone.

IL CORTEO

Intorno alle 19, circa 250 anarchici si sono messi in marcia da via Cecchi, sede dell’emittente radiofonica Radio BlackOut, alla volta di via Alessandria. I manifestanti espongono uno striscione con su scritto: “Contro un mondo di sorveglianza e paura, lotta dura”.

Il corteo di protesta è stato organizzato in segno di solidarietà nei confronti degli antagonisti barricati sul tetto dell’Asilo occupato da questa mattina e delle sei persone arrestate dalle forze dell’ordine.

DISORDINI

Si sono verificati all’altezza di corso Palermo. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e petardi e le forze dell’ordine, che blindano l’intera zona in assetto antisommossa, hanno reagito con una carica di alleggerimento. Due i fermi.