Un gruppo di anarchici ha fronteggiato polizia e carabinieri in assetto antisommossa

Si registrano nuove tensioni in via Alessandria, a Torino, dove da questa mattina le forze dell’ordine stanno provvedendo a sgomberare l’Asilo occupato.

Nel pomeriggio diversi anarchici, giunti sul posto per sostenere i compagni mandati via, hanno fronteggiato polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Fermata un’antagonista, che prima ha insultato gli agenti e poi ha lanciato contro di loro un bastone.