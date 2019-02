Sgombero asilo occupato, il questore: “Era il covo di una cellula sovversiva. In piazza anche estranei ad area anarchica”

“L’Asilo di via Alessandria non era un normale centro sociale, ma la base di una cellula sovversiva di un gruppo di anarco-insurrezionalisti sociali che propugna la sovversione dell’ordine democratico partendo dalla protesta di piazza”.

“ERA IL LORO COVO”

Così il questore di Torino Francesco Messina, all’indomani degli scontri al corteo dell’area antagonista. “L’Asilo – aggiunge Messina – era il loro covo. Si tratta di un gruppo che ha esercitato per anni un controllo militare nel quartiere Aurora“.

“IN PIAZZA ANCHE ESTRANEI AD AREA ANARCHICA”

“A dare solidarietà al gruppo eversivo c’erano soggetti che nulla hanno a che vedere con l’ideologia anarco-insurrezionalista sociale. Una solidarietà che non mi spiego. Non normali manifestanti, ma chi fa della protesta punto di partenza per sovvertire l’ordine democratico. Una situazione molto delicata, a Torino non si vedeva da anni”, dice il questore Francesco Messina. “Abbiamo avuto a che fare con gente addestrata. Abbiamo dovuto fronteggiare un contesto che non ha nulla a che vedere con la protesta sociale”.

ANTAGONISTI, NUOVO RADUNO IN CITTÀ

Anarchici e autonomi si sono dati appuntamento oggi pomeriggio per un nuovo raduno a Torino, all’indomani del corteo in centro città degenerato in violenze e devastazioni. Il ritrovo questa volta è in periferia, in corso Cincinnato, alle 16. Il luogo è vicino al raduno, convocato alle 17.30, da CasaPound per commemorare le vittime delle foibe. Su info.aut, il sito di riferimento dell’area antagonista, vengono annunciate nuove proteste: “Chiudere i conti con l’esperienza degli spazi occupati torinesi sarà ben più difficile di quanto i tweet di sindaca e ministro dell’interno lascino intendere. Solidarietà agli arrestati e ai feriti!”. E “se il questore Messina si ostina a definire “anacronistiche” alcune esperienze politiche e sociali che si muovono in questa città, – si legge su info.aut abbiamo visto in piazza una presenza giovanile ampia e generosa, decisa a difendere l’anomalia Torino“.