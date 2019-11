Sgombero Cavallerizza, aggressione al social media manager della Appendino: 4 denunce

Il personale della Digos della Questura di Torino, a seguito di mirate indagini, ha individuato e denunciato quattro militanti anarco-antagonisti per l’aggressione, verbale e fisica, ai danni di Xavier Bellanca, social media manager di Chiara Appendino.

E’ accaduto ieri sera, durante la protesta per lo sgombero della Cavallerizza. In particolare, i responsabili della condotta criminosa hanno circondato il collaboratore della sindaca e lo hanno insultato e minacciato, facendolo oggetto anche di sputi e calci. Nei confronti dei denunciati sarà avviata anche la procedura per l’adozione di misure di prevenzione.