Sgombero ex Moi, Appendino: “Ora diventi un modello per tutto il Paese”

“Diamo a queste persone il diritto a una vita dignitosa e restituiamo alla cittadinanza queste palazzine per troppi anni occupate e in cui, per troppo tempo, nessuno ha sentito la presenza delle istituzioni”. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così la ripresa dello sgombero dell’ex Moi, di cui questa mattina è stata liberata una palazzina.

UNA TAPPA IMPORTANTISSIMA

“Una tappa importantissima – aggiunge -, che dimostra come i problemi complessi richiedono soluzioni complesse e percorsi condivisi”. “I progetti funzionano se si lavora insieme, a prescindere dal colore politico, come squadra tra istituzioni ed enti – osserva Appendino -. E’ stato stretto un patto con gli occupanti, un equilibrio tra diritti e doveri”.

MODELLO PER TUTTO IL PAESE

Per la sindaca, il progetto di ricollocazione degli occupanti dell’ex Moi, che si è svolto senza tensioni e con la collaborazione di tutti, “deve diventare un modello non solo per Torino, ma per tutto il Paese“. L’ex Moi di Torino, sarà comunque liberato “entro la fine del mandato“. Questo è almeno l’obiettivo della sindaca, Appendino. “La credibilità di questo progetto dipendeva interamente da questa operazione” sottolinea la prima cittadina. “La liberazione di questa palazzina – aggiunge – è elemento trainante per gli investimenti di riqualificazione dell’area. In più abbiamo dimostrato che è possibile agire senza usare la forza, con percorsi di mediazione e collaborazione”.