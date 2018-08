Sgombero ex Moi, Ricca: “Con la Lega al governo siamo passati ai fatti”

“Come aveva assicurato Matteo Salvini finalmente è cominciato lo sgombero delle palazzine dell’ex villaggio olimpico Moi. Una situazione che negli anni era diventata una vera e propria bomba ad orologeria per l’intero quartiere. Da quando la Lega è al governo siamo passati dalle parole ai fatti in poco tempo, senza accaparrare scuse o prendere tempo stando dietro a falsi buonismi”. Così in una nota, Fabrizio Ricca, segretario torinese e capogruppo in Comune della Lega.

SOSPIRO DI SOLLIEVO PER GLI ABITANTI DEL LINGOTTO

“Anche se a qualcuno possono dare fastidio queste parole – aggiunge – ribadisco quanto Salvini ha detto spesse volte, ovvero che la pacchia è finita. E’ finita per chi è venuto in Italia clandestinamente per delinquere, è finita per i profughi di mestiere che in realtà arrivano da zone dove neanche c’è la guerra, è finita per chi occupa abusivamente parti della nostra bella città trasformandole in fortini dello spaccio e covi dei delinquenti, è finita per chi lucra e fa business sulla pelle dei nuovi schiavi. Ora gli abitanti del Lingotto possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, per merito di Salvini e della Lega anche le strade di questo quartiere saranno più sicure. Un primo passo per procedere in una riqualificazione che gli abitanti della zona chiedevano da tanto”, conclude l’esponente del Carroccio, che “ringrazia il prefetto e il questore ma soprattutto gli uomini delle forze dell’ordine che questa mattina all’alba hanno sgomberato le palazzine ex Moi tenendo sotto controllo la situazione senza tensioni grazie alla loro professionalità”.