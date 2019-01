Sgominata la “banda dei 19enni”: razziavano box e garage di Torino

Erano specializzati in furti nei box e nei garage condominiali di Torino, ma la loro fastidiosa e redditizia attività criminale è stata stoppata dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile hanno infatti sgominato la “banda dei 19enni”.

Si tratta di un gruppo di quattro ragazzi italiani, tutti giovanissimi: un pizzaiolo, uno studente e due disoccupati. Denunciato, invece, un altro ragazzo torinese di appena 16 anni.

I carabinieri li hanno sorpresi mentre si intrufolavano nei box di uno stabile in via Refrancore per rubare pc portatili, consolle informatiche e alcolici. A tutti è stata concessa la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.