Sgominata la gang dei ladri di rame: rubavano e riciclavano cavi per migliaia di metri in mezza Italia [FOTO E VIDEO]

Sgominata la gang dei cavi di rame. Ne avevano rubati a migliaia (44 mila metri, per la precisione), un po’ in mezza Italia, per poi “riciclarli” sul mercato dell’illecito. La banda di ladri è stata azzerata questa mattina, nell’ambito di un maxiblitz scattato a Torino e provincia, che ha visto impegnati una sessantina di carabinieri della compagnia Oltre Dora pronti ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della locale procura della Repubblica.

RUBATO MATERIALE PER OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO

Dieci i destinatari dei provvedimenti restrittivi, di cui 2 in carcere e 8 ai domiciliari. Due sono donne. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, riciclaggio nonché furto in concorso. Le indagini dei militari hanno accertato furti per un valore stimato in oltre mezzo milione di euro, avvenuti prevalentemente ai danni di impianti fotovoltaici del Nord e del Centro Italia.

LA BASE OPERATIVA ERA A PISCINA

Gli inquirenti, al termine di una serrata attività d’indagine, durate circa un anno, sono riusciti a dimostrare l’esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale, con base operativa a Piscina, nel Pinerolese. Le razzie di rame sono state commesse prevalentemente da alcuni rom di un campo nomade torinese, ai danni di impianti solari fotovoltaici in Umbria e Piemonte. I colpi sono stati messi a segno a Savigliano (Cn), Airasca (To), Otricoli (Tr), Narni (Tr) e Cherasco (Cn). Quindici gli episodi delittuosi documentati.

SEQUESTRATA AZIENDA

I carabinieri hanno anche posto sotto sequestro i locali di un’azienda, a Piscina, dove gli indagati, secondo l’accusa, riuscivano a stoccare e poi a “ripulire” il prezioso “oro rosso”. In particolare, i titolari della ditta, secondo gli investigatori, erano i promotori ed, al tempo stesso, gli organizzatori del traffico di rame: acquistavano il materiale direttamente dai ladri e, dopo averlo pulito e sguainato, lo rivendevano ad altre ditte per il successivo reinserimento sul mercato.

IL RAME VENIVA TRITURATO

Alla contabile dell’azienda, secondo quanto appurato dagli inquirenti, spettava l’onere di omettere le annotazioni sui registri di carico/scarico dei movimenti in ingresso e uscita dalla ditta, del rame rubato. Ai dipendenti ed agli operai spettava, invece, l’incarico di sguainare e triturare il rame così da renderne impossibile l’eventuale identificazione e trasportarlo agli acquirenti ricettatori.

IN MANETTE IL PROPRIETARIO DELLA DITTA

In manette sono finiti il proprietario della ditta e un uomo di etnia rom che insieme a due complici, al momento irrintracciabili, è accusato del furto dei cavi di rame. Agli arresti domiciliari invece, è stata accompagnata la moglie del proprietario della ditta, i dipendenti e i responsabili di altre tre ditte dove il rame veniva rivenduto per essere poi riciclato.

OGNUNO AVEVA UN RUOLO STABILITO

“Il rame oggetto di furto, arrivava alle sei del mattino con l’aiuto del proprietario della ditta, della moglie e dei dipendenti, per essere sguainato e ripulito – ha detto il capitano Andrea Iannucci, comandante della compagnia Oltre Dora – Ognuno di loro aveva un ruolo stabilito”.

SCOPERTA LA FILIERA DELL’ILLECITO

A far scattare le indagini, come hanno fatto notare i carabinieri, il monitoraggio ed il controllo effettuato in un campo nomadi alla periferia di Torino dove era stato notato il passaggio di alcuni furgone pieni di rame. “L’operazione – ha spiegato il comandante provinciale dell’Arma torinese, Francesco Rizzo – dimostra che attorno al furto di rame esiste una vera e propria filiera dell’illecito. Al ladro che per pochi euro vende il rame trafugato, si affiancano aziende compiacenti che trasformano il rame e lo lavorano per poi immetterlo sul mercato più o meno lecito e spedirlo, attraverso container, anche verso i paesi d’Oriente dove la richiesta di rame è molto elevata per la concentrazione di industrie di componentistica elettronica”.