Sgozzò un uomo per cinque euro. La procura: sì alla pena dimezzata

Mariem e Najia escono dall’aula 78 del tribunale con la testa china, sconvolte dalla sentenza che ha quasi dimezzato la pena inflitta in primo grado all’uomo che uccise la luce dei loro occhi. Mariem e Najia sono la sorella e la zia di Jawad El Jdryry, marocchino, detto Jo, sgozzato a 34 anni in via Di Nanni. Ali Saadani, 42 anni, difeso dall’avvocato Luca Carnino, è l’uomo che sferrò due fendenti letali. E l’elemento chiave che alla fine gli varrà un maxi sconto di pena (da 30 a 16 anni di reclusione) è una banconota da cinque euro in possesso della vittima. Una cifra importante, per l’assassino che a differenza di Jo (regolare in Italia e con un lavoro) viveva nelle fabbriche in clandestinità e guadagnava qualche spicciolo scaricando le cassette al mercato. Al punto da scatenare una furibonda lite quando Jawad si rifiutò di dargli quei soldi.

