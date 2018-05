Sgozzò un’anziana, l’evaso piagnucola: «Voglio la famiglia»

IL CASO In semilibertà, non era rientrato in penitenziario

Ha sgozzato, con l’aiuto di un complice, una povera donna di 70 anni, Teresa Pagliero, per 200mila lire, qualche orologio e pochi gioielli. Condannato a 27 anni, non si accontentava della semilibertà e qualche mese fa è evaso, non facendo rientro nel carcere di Padova. E’ stato catturato a Bruino, a casa di parenti. E sostiene che è proprio per stare vicino ai suoi nipoti, alla famiglia, che è evaso.

Era il 6 febbraio del 1996 quando Giuliano Ventrice, allora 21enne, e il suo “compare”, Giovanni Misceo, all’epoca dei fatti 19enne, entrarono nella villetta della donna, in via Bianco a Cirié. La signora Pagliero era da pochi mesi vedova di un agricoltore e proprio quel giorno aveva compiuto settant’anni. Aveva rilevato una tabaccheria, in cui l’aiutava la figlia trentaduenne.

Stando alle cronache dell’epoca, uno dei due la sgozzò mentre l’altro la teneva ferma (la ricostruzione è di Misceo, che accusò Ventrice di essere l’esecutore materiale): «Non volevamo che ci riconoscesse». In questi anni, Ventrice aveva chiesto più volte di essere riportato in Piemonte: «Vorrei essere più vicino ai miei nipoti e alla mia famiglia», aveva scritto sulla rivista “Ristretti Orizzonti” qualche anno fa.

E quell’auspicio è diventato realtà in questi mesi di latitanza, visto che il 43enne era evaso dal carcere di Padova il 28 gennaio scorso, non rientrando da un permesso ottenuto. Da quel giorno, Ventrice è stato cercato in ogni parte d’Italia, fino a quando non l’hanno trovato, come si diceva, a Bruino.

«Dal Piemonte vengo poi trasferito in Valle D’Aosta, e poi in Lombardia e poi ancora in Toscana, Sicilia, Campania. Sono stato anche per un anno e mezzo nel carcere della Favignana, posto bellissimo per chi ci va da turista. Mia sorella con i suoi figli fin quando sono stato detenuto in Piemonte riusciva, lavoro permettendo, a venire a trovarmi, ma da quando cominciano a trasferirmi per motivi punitivi, lei e suo marito non possono permettersi di seguirmi. È così che l’affettività se ne va a farsi distruggere dal tempo e dalle incomprensibili decisioni di chi ci trasferisce da un carcere all’altro», continuava nella sua lunga lettera.

L’arresto a Bruino è stato compiuto dai carabinieri di Padova in collaborazione con i colleghi di Moncalieri. All’evaso è stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Palermo, visto che deve scontare 3 anni, 6 mesi e 2 giorni di reclusione per un cumulo pene per vari reati, tra i quali per l’appunto l’omicidio commesso a Ciriè. Quella volta venne condannato a 27 anni di carcere. Il suo complice, Giovanni Misceo, ne prese 20.

I carabinieri hanno anche denunciato, per favoreggiamento, due piemontesi e una padovana di cui non hanno reso note le generalità, che lo hanno aiutato in questi mesi. Proprio il legame con la donna veneta ha permesso ai carabinieri di scovare interessanti dettagli, dando una svolta all’indagine, su alcuni colpi di pistola esplosi il 21 gennaio scorso a Padova, all’ingresso del ristorante “Cà Sana”. Al Ventrice, ovviamente, è stata tolta la semilibertà.