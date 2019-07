SHADÈ BEAUTY CONCEPT – Migliorare viso e corpo prima della prova bikini.

Manca davvero poco alla prova costume, ma niente paura, il tempo per una veloce remise en forme c’è ancora se ci si affida allo staff professionale e all’avanguardia di Shadè Beauty Concept, di corso Traiano 101/D a Mirafiori Sud, il salone dedicato alla bellezza che ha impostato il proprio mestiere sul “soddisfatti o rimborsati”.

Un centro composto da personale altamente preparato e specializzato in: antiage («con un nostro metodo e un nostro protocollo», spiegano), modellamento corpo, epilazione definitiva. In particolare in queste settimane Shadè Beauty Concept propone un trattamento unico nel suo genere, «solo per dare il meglio alla nostra clientela – spiega Simona – non si tratta del solito trattamento viso antiage e neanche del solito massaggio anticellulite, ma di una sapiente combinazione di manovre per risvegliare il corpo addormentato e un viso stanco, accompagnato dagli esclusivi cosmetici Shadè Beauty Concept. Un trattamento che mentre risveglia il corpo ringiovanisce il viso».

Ed ecco la proposta: 1° trattamento + diagnosi avanzata 89 euro invece di 190, la durata è di 2 ore. Per quanto riguarda gli altri trattamenti, questi vengono programmati sempre in seguito a una prova e se la cliente non rimane soddisfatta può avere i soldi indietro. «Sulla remise en forme garantiamo una taglia in un mese. Sull’epilazione definitiva, oltre al risultato, diamo una garanzia illimitata».

Shadè Beauty Concept, Torino, corso Traiano 101/D.

Telefono: 011.0206398, 375.5631303.

Orario: 9,30-19; sabato 9,30-17 (chiuso domenica e lunedì).