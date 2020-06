Shade: «La mia estate ricomincia in Autostop»

Un braccio che sbuca fuori dalla sabbia con il pollice alzato, sullo sfondo due sdraio a strisce bianche e rosse e la tavola da surf. Ha il sapore del “cuore di panna” anni Ottanta la copertina di “Autostop” (Warner Music), il nuovo singolo del rapper torinese Shade in uscita il 16 giugno con tutta l’intenzione di conquistare un posto in prima fila nella hit dei tormentoni estivi. E, c’è da giurarci, che alla fine, Vito Ventura, centrerà l’obiettivo anche questa volta. Dopo il triplo Disco di Platino per “Irraggiungibile”, il doppio Platino per “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo”, il Platino per “Senza farlo apposta”, l’Oro per “Amore a prima insta” e “Allora ciao”, il cantante e doppiatore, classe 1987, torna puntuale come un solstizio a colorare l’estate più desiderata degli ultimi tempi appena fuori dal lungo tunnel del lockdown. Un lockdown che ha messo a dura prova Shade, bloccato per due mesi e mezzo in Spagna dove si trovava in vacanza al momento dell’inizio della quarantena.

