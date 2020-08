Shae Renate, la fitness girl incanta il web

Segni particolari: bellissima e in formissima. Shae Renate, 24 anni, è una delle nuove stelline del web. Lo sta conquistando a colpi di scatti birichini, in cui poco o nulla è lasciato all’immaginazione.

Originaria di Melbourne, in Australia, la seducente Shae è una vera e propria patita del fitness. Trascorre molte ore del giorno in palestra ad allenarsi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Quando non è alle prese con esercizi o corsette, si concede qualche pausa tonificante alla spa o in spiaggia. E anche in questo caso non manca di documentare tutto su Instagram, per la gioia dei followers.