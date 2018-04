Shalana, da modella ad attrice: «Sì, e mi sono meritata tutto»

Qualcuno la ricorderà in uno spot per i sorrisi e il fisico statuario immortalati in prospettiva sfocata dietro una goccia di bagnoschiuma. Altri per le campagne di lingerie. Oggi è l’insegnante sexy di “Arrivano i prof”, il film nelle sale per la regia di Ivan Silvestrini con Maurizio Nichetti, Claudio Bisio e Rocco Hunt.

Nata a Brasilia, classe 1983, Shalana Santana ha iniziato con la moda tra Parigi, Milano e New York ed è finita sul piccolo schermo: in Brasile è stata la protagonista di una famosa telenovela, “ Desejos de muher”, in Italia su Canale 5 è apparsa in “Task Force 45 fuoco amico” e ne “Il bello delle donne”. A inizio mese era già sbarcata nelle sale con “Bob & Marys” di Francesco Prisco. Fidanzata con l’attore Massimiliano Gallo, adesso la troviamo in una nuova pellicola che promette grandi soddisfazioni.

Chi è Shalana Santana? E come ha iniziato la sua carriera artistica?

«Shalana è un’attrice, fiera del suo lavoro. Ho sudato per riuscire a fare oggi quello che amo. Per arrivare fin qui ho lavorato tanti anni come modella per sopravvivere e per aiutare i miei. Poi la vita mi ha fatto il regalo di portarmi a Napoli, dove ho trovato la serenità e dove finalmente ho potuto dedicarmi alla recitazione. All’inizio avevo paura che mi etichettassero come “la solita modella che diventa attrice”, ma alla fine sto dimostrando di meritare tutto».

Che film è “Arrivano i prof” di Silvestrini?

«Si ride ma si riflette allo stesso tempo. Proprio in queste settimane in cui il fenomeno del bullismo nelle scuole sta esplodendo dappertutto raccontiamo una storia che sa unire buon umore ma fa anche pensare al mondo dell’istruzione…».

Se si dovessi definire con un aggettivo, quale sceglierebbe e perché?

«Sono una donna determinata e aggiungo anche paziente e indipendente».

Perché ha scelto l’Italia?

«Ho sempre amato follemente questo Paese. Da bambina ero sicura che un giorno avrei visto con i miei occhi quelle cose che vedevo nei film e leggevo nei libri. Essendo una grande amante del cinema, cultura, e archeologia non potevo capitare meglio…».

Ci sono dei film o degli attori italiani che guardava con ammirazione quando viveva in Brasile?

«Anna Magnani è il mio mito assoluto, mi ricordo ancora quando ho visto “Bellissima”. Capivo poco la lingua ma è stato subito amore».

Cosa rappresenta per lei l’amore?

«L’amore è sentirsi del tutto a proprio agio con chi ti sta accanto. Poter parlare di ogni cosa senza sentirsi giudicata ed avere la certezza che la persona accanto a te ti amerà per sempre».

Il suo compagno, Massimiliano Gallo, è l’attore più richiesto del momento: che rapporto avete?

«Massi si merita tutto il successo che sta avendo. Dopo tanta gavetta e fatica. È un professionista eccezionale e, come me, ha un enorme rispetto per questo lavoro».

Come e dove si vede fra dieci anni?

«Ho imparato che è meglio non fare programmi per non stare male se non si avverano. Il mio unico desiderio è crescere bene mio figlio Leon».

[a.cag.]