SHAMS TRAVEL- ‘PRENOTA PRIMA’: FINO AL 29 FEBBRAIO TANTE IDEE E PREZZI INTERESSANTI PER TUTTI

Il segreto per viaggiare sereni e senza sorprese? É anche muoversi per tempo e per questo Shams Travel ha aperto l’anno con la promozione ‘Prenota prima’, attiva fino al 29 febbraio prossimo grazie ai tour operator che l’agenzia propone: «Mi affido solo a marchi di alto livello – spiega Tiziana Durigon – e i nostri clienti si sono sempre trovati bene»

Una vasta scelta di mete e di combinazioni a prezzi decisamente vantaggiosi, sia in Italia che all’estero. Sconti importanti per le famiglie, non solo per i ragazzi e i bambini, ma anche tante occasioni interessanti per tutti i viaggiatori in generale. Nel mirino ci sono certamente le vacanze estive, così come quella di Pasqua (anche con tour organizzati più o meno lunghi) e i molti ‘ponti’ che ci attendono da qui ai prossimi mesi, cominciando da quelli del 25 aprile e del 1° maggio.

Shams Travel, strada San Mauro 184/C Torino.

Telefono: 011.18981105.

Orario: 9.30-12.30 (tranne lunedì), 15.30-19. Sabato 15.30-19 (chiuso la domenica).

Sito Web: www.shamstravel.it