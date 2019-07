SHAMS TRAVEL – Ecco il “prenota prima” delle vacanze invernali.

Per gli abituè del viaggio è il momento migliore per prenotare la partenza dei sogni durante il periodo invernale. È in queste settimane, infatti, che scatta il fatidico “prenota prima” con tutta una serie di sconti e agevolazioni davvero molto interessanti e dedicati a tutta la famiglia, compresi i bambini. Allora, perché non affidarsi alla Shams Travel di strada San Mauro, in Bertolla, e iniziare a pensare a farsi un bel regalo magari per le vacanze di Natale o a gennaio.

È qui che grazie alla professionalità e all’esperienza della titolare Tiziana Durigon, il viaggio si trasforma in un’esperienza da sogno. Ma quali sono i luoghi migliori per trascorrere una vacanza indimenticabile in inverno? «Sicuramente i Caraibi, l’Oceano Indiano, la Thailandia, il Vietnam – spiega Tiziana Durigon – e, come sempre, le crociere in qualsiasi parte del mondo». E si può stare sicuri di non sbagliare perché: «Mi affido esclusivamente a tour operator di alto livello – spiega ancora la Durigon – non voglio che i miei clienti incorrano in spiacevoli sorprese». E questa filosofia, ovviamente, viene applicata anche per i viaggi di nozze. «A questo proposito abbiamo la possibilità di pubblicare in una pagina sul web la lista viaggio».

Shams Travel, Strada San Mauro 184/C, Torino.

Telefono: 011.18981105.

Orario: 9,30-12,30; 15,30-19; sabato 15,30-19 (chiuso la domenica).

Sito Web: www.shamstravel.it

Facebook: SHAMS Travel di Durigon Tiziana