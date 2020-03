Shani Grimmond, il fascino discreto della sexy youtuber

Sempre in ottima forma

Si chiama Shani Grimmond ed è una delle youtuber più seguite e apprezzate d’Australia. I lunghi capelli biondi, il fisico accattivante e lo sguardo malandrino sono i suoi tratti distintivi, ma il suo segreto è un altro.

La bella Shani, infatti, che è nata a Brisbane, nel Queensland, nel nord dell‘Australia, è espertissima di estetica e dispensa quotidianamente consigli di bellezza, dai prodotti migliori per la cura di pelle e inestetismi agli esercizi da fare per tenersi in forma.

Una vera e propria star dei social, insomma, che sta facendo grande fortuna anche su Instagram. Il suo profilo ufficiale, infatti, viaggia a vele spiegate verso il milione e mezzo di followers.