Sheila Fuster, la fitness girl dal corpo perfetto

La bella influencer spagnola è un mito per tantissimi follower

Il suo segreto è una vita sana insieme all’ossessione per il fitness. Con passione, sacrificio e qualche piccolo accorgimento Sheila Fuster, insieme alla sorella Judith, è diventata una modella e influencer di fama mondiale, un vero e proprio mito per i suoi follower.

Sempre più numerosi, i fan su Instagram della bella indossatrice spagnola ascoltano giorno dopo giorno i preziosi consigli per mantenersi in forma, proprio come la fantastica Sheila che, sempre sorridente, rappresenta un inno vivente alla felicità.

A dispetto del nome, della pelle chiarissima e della capelli biondi, Sheila Fuster è spagnola. È originaria infatti di Marbella, la leggendaria località della Costa del Sol famosa per i suoi locali e le sue spiagge, anche se si sposta di continuo in giro per il mondo.