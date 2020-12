Shopping e assembramenti, i negozi del centro chiamano i vigilantes [FOTO]

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per gli assembramenti all’esterno dei negozi, gli esercenti corrono ai ripari. Raccogliendo le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura, i grandi negozi del centro hanno affidato a vigilantes privati il compito di regolare il flusso dei clienti.

Fila disciplinata, ad esempio, per entrare a fare acquisti alla Rinascente di via Lagrange e in altri negozi del cuore dello shopping cittadino. Si ritorna, insomma, alle code e agli ingressi contingentati del primo lockdown, quello primaverile, anche se in questo caso non limitati ai supermercati o ai negozi di generi alimentari e di prima necessità.

Alla Rinascente il numero massimo di persone che può entrare all’interno dello store è di 500 persone, con coda disciplinata dai Tendiflex. Una coda in cui il compito di far rispettare il distanziamento spetto ai vigilantes assunti dai privati.