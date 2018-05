L'utilizzo della valuta "contraffatta" in istituti bancari, centri commerciali e negozi in Val di Lanzo e nel Ciriacese

Oltre un centinaio le banconote false, per lo più in tagli da 20 euro, sequestrate dalla guardia di Finanza di Torino in Val di Lanzo e nel Ciriacese. L’utilizzo della valuta contraffatta è stato accertato in istituti bancari, centri commerciali ma anche in alcuni piccoli negozi dislocati nei diversi comuni della zona.

LE BANCONOTE FALSE SARANNO DISTRUTTE

Accertata la falsità delle banconote da parte della commissione tecnica della Banca d’Italia di Torino, la valuta verrà sarà ora distrutta.