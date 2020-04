Si abbandonano gli animali per fame. E le associazioni restano senza fondi

C’è chi mette un biglietto vicino alla cassetta con dentro l’animale. “Prendetevene cura, io non riesco più a farlo”. Questo il messaggio scritto da una signora sul trasportino di una micetta, poi raccolta ai Giardini Reali tempo addietro dalle volontarie della onlus Gattagorà. Ma è una circostanza rara, perché nella maggior parte dei casi la motivazione scritta non c’è. E purtroppo, il numero degli animali abbandonati dalle persone povere, a Torino e nel resto del Piemonte, è sempre più alto. Sì perché un cane e un gatto costano, in fatto di cibo ma soprattutto di cure veterinarie. «Molti dottori visitano le bestiole gratis, ma gli interventi chirurgici sono costosi. E allora capita che gli animali vengano abbandonati proprio quando necessitano di un’operazione non differibile e il padrone non ha i soldi per sostenerla» racconta Ruben Venturini, referente della Lida Torino di strada Castello di Mirafiori. Alla Lida, le telefonate di gente che domanda aiuto per il proprio cane sono quotidiane. I volontari de ll’associazione cercano, nel loro piccolo, di dare una mano. Magari recandosi in casa degli indigenti e donando scatole di croccantini o altri generi alimentari. Adesso però ci si è messa di mezzo l’emergenza sanitaria.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++