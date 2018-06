Si accampano in piazza Sofia: «Camper e zingari ovunque»

Da Lingotto, Filadelfia e Santa Rita fino ad arrivare dall’altra parte della città, al Regio Parco. A segnalare la presenza di camper e roulotte, questa volta, sono i residenti e i commercianti del quartiere della Sesta circoscrizione. I parcheggi di piazza Sofia e corso Taranto, infatti, sono stati nuovamente scelti come “casa” dagli zingari. Da alcuni giorni un nutrito gruppo di nomadi ha deciso di insediarsi abusivamente proprio davanti al parco della Confluenza. Con tanto di bambini al seguito.

Passeggiando nei pressi dell’area giochi si possono notare le roulotte e i furgoni, trasformati in appartamenti, posizionati uno al fianco all’altro. Oltre ad alcune auto abbandonate. Fattore che non è sfuggito agli occhi dei residenti che sia di giorno sia di sera devono anche fare i conti con dei barbecue improvvisati.

«Le roulotte dentro il piazzale e i cumuli di rifiuti sparsi tra marciapiedi e aree verdi» protestava, ieri mattina, una signora. L’ennesima occupazione del suolo pubblico della circoscrizione Sei ha creato i soliti malumori tra i residenti e i commercianti memori, con tutta probabilità, dei recenti insediamenti abusivi in corso Giulio Cesare (area ex Dazio) e via Monteverdi. «È quasi una settimana che quei camper sostano abusivamente in piazza Sofia – denuncia Michelangelo Gulli, presidente dell’associazione commercianti “Una finestra su Regio Parco” -. Vogliamo lo sgombero immediato dei rom in quanto quello che sta accadendo viola le leggi vigenti sul nostro territorio».

Al calar del sole, inoltre, c’è chi va anche a dormire dentro l’area giochi che si trova nei pressi del capolinea della linea 18 del bus. «Ci sono i materassi buttati per terra – protestano in zona -. E’ davvero scandaloso che nessuno intervenga. Queste persone vanno allontanate, il Regio Parco non è un campo rom». La circoscrizione Sei effettuerà un sopralluogo, intanto il quartiere minaccia di raccogliere nuovamente le firme per protesta