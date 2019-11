Si accascia a terra e muore davanti agli altri passeggeri: malore fatale al terminal dei bus

Ha accusato un malore, molto probabilmente un infarto, ed è deceduta davanti agli occhi attoniti degli altri passeggeri, al terminal dei bus di corso Vittorio, proprio davanti al PalaGiustizia di Torino.

Una pensionata sulla settantina si è spenta in mattinata in pieno centro cittadino. Nulla hanno potuto i sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto in seguito all’allarme lanciato dai presenti, per salvarle la vita.

L’equipe medica ha provato a rianimarla, ma senza successo. In corso gli accertamenti della polizia, ma sul corpo non ci sono segni di violenza. La donna, come riferito da numerosi testimoni, si è accasciata improvvisamente a terra e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla.