Pioveva ininterrottamente da diverse ore, ma questo signore non avrebbe mai immaginato, quando ha deciso di affacciarsi dal balcone, che al posto della strada avrebbe trovato un fiume di fango.

Un fiume in piena, peraltro, con l’acqua melmosa e di colore nocciola che sembra in grado di travolgere ogni cosa. Davvero uno spettacolo triste e desolante: i danni provocati dall’alluvione non sembrano di modesta entità.