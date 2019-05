Sì al restyling dell’Isabella: «Lavori al via dopo 3 anni»

E’ arrivato finalmente il via libera della giunta comunale di Torino alla convenzione fra Città e Regione Piemonte che permetterà di avviare i cantieri per il recupero completo del centro culturale Principessa Isabella di via Verolengo. Un polo ricreativo e socio culturale su cui, in passato, si erano rivolte le attenzioni dei residenti, autori di una maxi raccolta firme coordinata dal circolo l’Aquilone. Con l’obiettivo di ottenere i soldi necessari per garantire la sicurezza del teatro pubblico che oggi non risponde più alle nuove norme in materia di pubblico spettacolo (al momento solo la sala teatrale risulta interdetta al pubblico). La delibera approvata, a tal proposito, riguarda l’investimento di 450 mila euro per la riqualificazione impiantistica dell’edificio, di cui 300mila impegnati dalla Regione e gli altri dal Comune che gestirà il procedimento e le gare necessarie per le opere previste.

L’edificio fa parte del patrimonio della Città dalla fine degli anni ’80, quando il Comune lo acquistò per farne un centro d’incontro del quartiere Lucento. Ma solo nel 1998, dopo un’esperienza di occupazione e un lungo periodo di inutilizzo, la struttura parzialmente restaurata venne restituita all’uso pubblico della Circoscrizione 5. Attualmente accoglie diverse iniziative ma dal 2016 il teatro, spazio fondamentale del centro, non è accessibile ma con l’adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio la sala, questo è l’obiettivo, tornerà ad essere operativa.

«Per la Regione – spiega il presidente della commissione Cultura, Daniele Valle – portare luoghi di cultura e comunità in periferia è prioritario. Per questo abbiamo investito nel recupero dell’Isabella, uno dei risultati che mi sta più a cuore nel lavoro di questi cinque anni».