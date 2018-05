Si attacca al palo della luce e fa acrobazie come fosse in palestra

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Non è una…prostituta “by night” la ragazza ripresa in questo video. Nulla di hot, credeteci. E’ solo una giovane donna, magari un po’ brilla. Di sicuro mostra di essere ben allenata. Chissà, forse è proprio un’atleta. Resta il fatto che si arrampica con l’agilità di un gatto ad un lampione della luce, poi si appende al palo mettendosi a fare acrobazie neanche fosse attaccata alla trave di una palestra. Cose da pazzi…